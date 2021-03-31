100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
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100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar Bursa'da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

BURSA - Bursa'da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser vasfı taşıyan obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı belirlendi. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma devrinden kalma bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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