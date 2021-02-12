Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu
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Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu

12.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:34
Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu

BURSA'da 10 katlı bir iş hanının zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

BURSA'da 10 katlı bir iş hanının zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Restoranın havalandırma borularında biriken yağların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 10 katlı iş hanında çıktı. İş hanının zemin katında faaliyet gösteren bir restoranın havalandırma borularında biriken yağlar, sıcaklıktan dolayı alev aldı. Yangının büyümesiyle restoran ve binayı duman kaplarken, çalışanlar panik yaşadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu
Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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