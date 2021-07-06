Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü
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Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi Yoldan taşan sular hastanenin içerisine girmeye başlayınca herkes seferber oldu Bursa'da sabah saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü

Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Yoldan taşan sular hastanenin içerisine girmeye başlayınca herkes seferber oldu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, kaldırımdan taşan sular hastanenin içine doldu. Hastane çalışanları suları dışarı atmak için seferber oldu.

Bursa'da meteoroloji yetkililerinin yaptığı sağanak yağmur uyarısına rağmen, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Hayatı felç eden 10 dakikalık yağmur yolları göle çevirirken, kot farkı az olan yerlerde ise dükkanların içerisine doldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken şemsiyesi olmayanlar ise saçakların altına sığındı.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Kent Meydanı ve Yıldırım ilçesinin bazı semtlerinde etkili olan sağanak sürücülere de zor anlar yaşattı. Kent Meydanı'ndaki bir hastane altyapı çalışmasında yaşanan bir aksaklık sebebiyle sel sularına teslim oldu. Çalışanlar sel sularını temizlemeye başladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü
Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü
Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü
Bursa'da 10 dakikalık sağanak sele neden oldu, yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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