Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi Kovid-19 denetimlerinde yakalandı
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Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi Kovid-19 denetimlerinde yakalandı

Bursa'da 10 ayrı suçtan aranan kişi Kovid-19 denetimlerinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan kişi gözaltına alındı.

Bursa-Ankara Karayolu Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak izin belgesini sordu.

İzin belgesi olmadığı tespit edilen Ömer U'nun (25) 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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