Bursa'da "1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi" Başladı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde, "Temel Eğitim ve Değişen Dünya" ana temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına katılan Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, bilme yetisine sahip olmanın anne karnına düşen ceninle başladığını bildirdi.

İnsanın insana muhtaç olduğunu aktaran Yücedoğru, "Üniversiteler olarak hiçbir şekilde hiçbir fikre şaşı bakamayız. Üretilmiş her bilgi bizim açımızdan değerlidir. Dünyada üretilmiş fikirlerden istifade edebiliriz." dedi.

Yücedoğru, ihtiyaç olan bütün bilgi veya fikirlerin alınıp istifade edilebileceğini, alınmayan fikirlerin de kötülenemeyeceğini belirterek, "Böylelikle insanlar devamlı üretirler. O yüzden bizim ürettiğimiz ilkelerin altında erdem vardır. Yani neyi, nasıl ürettiğiniz önemli ancak nasıl öğrettiğiniz de önemlidir ve nasıl kullandırdığınız da önemlidir. Sadece bilgi insanı kurtarmaz. Bilgiyi kullanan insanın niteliği de önemlidir." diye konuştu.

Kongrenin ana sponsorluğunu yapan Sınav Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl de yapılan kongreyi son derece önemsediklerini kaydetti.

Amerika'da bir üniversite açmak için üç günün yeterli olduğunu anlatan Bingöl, "Dilekçenizi verirsiniz ve şartlarınız da tutuyorsa hemen üniversitenizi açabilirsiniz. Ancak anaokulu açmak için 3 seneye ihtiyacınız olur. Çünkü anaokulu, temelde çocuğun yetiştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Çok detaylı bir araştırmadan geçersiniz.

Çünkü üniversitenin yolu anaokulundan geçer. Daha doğrusu anneden geçer. O yüzden rektör yardımcılarımız, dekanlarımız ve hocalarımız bizlere yardım ve destekte bulunsunlar." ifadelerini kullandı.

UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel de Türkiye'nin bu nitelikte ilk kez düzenlenen kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluluk duyduklarını vurguladı.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı ve Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Handan Asude Başal ise üç gün boyunca devam edecek kongrede yerli ve yabancı yaklaşık 170 akademisyenin sunumlar yapacağını aktardı.

Konuşmaların ardından kongreye katkıda bulunanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldığı kongre, çalıştay, bildiri sunumları ve oturumlarla devam etti.