Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi

17.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:41
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi

Bursa'da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu.

Bursa'da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu'dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti.

Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.

(Ali Kamur/İHA)

Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 1 ton daha sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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