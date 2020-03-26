Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak imalathaneye baskın düzenledi.

26.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41
Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suçüstü 5 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanede ise, 20 ton satışa hazır halde piyasa değeri bir milyon lira olan kaçak dezenfektan ele geçirildi. Ayrıca dezenfektan imalatında kullanılan kazan ve dolum yapmak için kullanılan makine ve binlerce bidon ele geçirildi.

Baskın sonucu gözaltına alınan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kaçak ürünler kontrollü şekilde imha edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Haber
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haber
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Haber
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serra Yılmaz
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:44:31. #1.14#
title