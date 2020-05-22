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Bursa'da 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Bursa'da 2020 yılı sulama sezonunda 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağını, bu tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla birlikte, 2020 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye 533 milyon 732 bin 500 lira katkı...

Bursa'da 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisi sulanacak
22.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:31

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Bursa'da 2020 yılı sulama sezonunda 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağını, bu tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla birlikte, 2020 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye 533 milyon 732 bin 500 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, nüfus olarak Türkiye'nin 4. büyük ili, tarım, sanayi ve turizm şehri Bursa'da 11 Mayıs'ta başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağını, Bursa ve ilçelerinde bu tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye 533 milyon 732 bin 500 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bursa'da en önemli sulama projelerinin başında 2019 yılında tamamlanan Boğazköy Barajı Sulamasının geldiğinin altını çizen Yıldız, "İş kapsamında 116 bin 450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 165 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan Bursa ilimizde diğer önemli projelerden birisi de yine 2019 yılında inşaatı tamamlanan Babasultan Barajı (C+P) Sulamasıdır. İş kapsamında 41 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 58 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Yıldız, "Biz DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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