Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı
26.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:41

BURSA'nın Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Orhaneli ilçesine bağlı 240 nüfuslu kırsal Nalınlar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi'nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Haberler
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Naci Bostancı Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Bülent Ersoy Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Ersun Yanal Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:08:29. #1.15#
title