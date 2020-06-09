Bursa'da 1 kişinin öldüğü park kavgası kamerada BURSA'da, oto kiralama firması çalışanları ile duraktaki taksiciler arasında, araç park etme nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'da, oto kiralama firması çalışanları ile duraktaki taksiciler arasında, araç park etme nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tarafların kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, pazar günü, Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki taksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında, araç park etme tartışması çıktı. Tarafların aile fertlerinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan mermiler, oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi. 6 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Umur, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarını, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldı. Polis, başlattığı soruşturmayla kavgaya karışan kişilerin kimliğini tespit ederek, gözaltına aldı.KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavganın yaşandığı sokakta bir evde oturan kişi, olay anında pencereye çıkarak, cep telefonu kamerasıyla anbean o anları kaydetti. Çekilen görüntülerde, tarafların çatışma ve bir kişinin vurulup, yere düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA