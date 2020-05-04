Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavga kamerada
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Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavga kamerada
04.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:52

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Osmangazi ilçesinde bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Aktaş, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Cengiz Beran'ın (50) kayın pederi Murat Beran'a (63) ait iş yerine gitti.

Damadının parasını ödemesini gerektiğini söyleyen Aktaş, Murat Beran ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönünce kavga çıktı. Yumruk yumruğu çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların ayırmasının ardından Aktaş, dükkandan ayrılarak uzaklaştı

Bir gün sonra oğlu ve damadıyla gitti

Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar tekrar kavga etmeye başladı. Bu sefer kavgaya Murat Beran'ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil oldu. Kavga sırasında Kadir Beran ve Cengiz Beran, yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın Aktaş ile oğlu Kaan Aktaş ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir Beran ve damadı Cengiz Beran ise tutuklandı.

Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kameraları ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın görüntülerinde Aydın Aktaş ile Murat Beran'ın oturdukları bir süre sonra ise kavga ettikleri görüldü. Bir gün sonra Aydın Aktaş'ın öldüğü kavgaya ilişkin görüntülerde ise silahların kullanıldığı, iş yerinde oturan müşterilerin ise olaya kayıtsız kaldığı dikkat çekti.

3'er kez müebbet isteniyor

Bu arada, tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, baba-oğul ve damatları hakkında Aydın Aktaş'ı 'kasten öldürmek', Kaan Aktaş ile Yusuf Gökçe'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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