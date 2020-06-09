Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da, oto kiralama şirketi sahibi ile taksiciler arasında araç park etme sebebiyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürüldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

09.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:06

Bursa'da, oto kiralama şirketi sahibi ile taksiciler arasında araç park etme sebebiyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürüldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği çatışma anı saniye saniye görüntülendi. Olay yerine kısa sürede gelen polislerin gözaltına aldığı 10 kişi ise geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Aralarında otomobilleri park etme sebebiyle tartışma bulunan taksiciler ve oto kiralama şirketi çalışanları Sümer Sokak üzerinde karşılaştı. Bir süre sonra tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Serdar Umur (26) tabancayla vurulurken, Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tabancayla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur hemen ameliyata alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serdar Umur hayatını kaybetti.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Sokak üzerinde kavga etmeye başlayan iki grup sokak üzerinde çatıştı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki grubun bir süre silahlar ile çatıştığı daha sonra polis ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmesinin ardından çatışmanın bitirildiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra yaralıların sokak üzerinde yatması ve yaralılara yapılan müdahaleler saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken diğer şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 10 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(Fatih Çapkın/İHA)

Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Temmuz Haziran
Şu an buradasınız: Bursa'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:46:46. #1.15#
title