Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede
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Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede

Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde, Seçkin Ç. (37) ile güvercinlerini çalıp sattığı iddia edilen Uğur K. arasında tartışma yaşandı.

Seçkin Ç'nin arkadaşları Şaban Ö, Hüseyin Y, Fatih K, Cüneyt İ'nin de dahil olmasıyla tartışma, büyüdü.

Bunun üzerine Seçkin Ç, yanındaki silahla önce havaya ardından Uğur K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur K, durumunun ağırlaşması üzerine Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerinin yakaladığı Seçkin Ç. ve arkadaşları Şaban Ö, Hüseyin Y, Fatih K, Cüneyt İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede
Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede
Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede
Bursa'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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