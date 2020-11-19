Bursa'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Bursa'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

19.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:08
Bursa'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ö'nün (41) İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheliyi talibe alan ekipler, ona ait aracı İstanbul Bursa kara yolundaki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği "Takip" eşliğinde arama yapan ekipler 1 kilogram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.Ö. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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