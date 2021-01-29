Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

29.01.2021 21:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:07
Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ankara karayolu üzerinde, 6 araç 1 ambulans zincirleme kazaya karıştı.

Ankara karayolu üzerinde, 6 araç 1 ambulans zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Kazada, iddiaya göre bir otomobilin aniden yavaşlaması üzerine arkasında yer alan 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 ambulans birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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