Bursa'da 1 haftada 918 nokta denetlendi
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Bursa'da 1 haftada 918 nokta denetlendi

Bursa'da 1 haftada 918 nokta denetlendi
01.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:10

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında son 1 haftada işyerleri ve pazar alanları olmak üzere toplam 918 noktada denetim gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında son 1 haftada işyerleri ve pazar alanları olmak üzere toplam 918 noktada denetim gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, son 1 haftada başta marketler ve genelgeye göre kapalı olması gereken işyerleri ile pazar alanları olmak üzere toplam 918 noktada denetim yaptı. Denetimler kapsamında marketlerin bir defada içeriye aldığı müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazla olmaması için giriş çıkışların kontrolüne, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi konulara dikkat edildi. Ayrıca, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.

Zabıta ekipleri, mahallelerde kurulan pazar yerlerinde ise maske ve sosyal mesafe denetimi yaparken, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara da maske dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafenin olmasına yönelik genelgeye uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, yasağa uymadığı tespit edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, denetimlere sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparken, kurallara uyan tüm esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bu denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da gördükleri bir olumsuzluğu bizlere bildirsinler. Bu kötü günleri hep birlikte kurallara uyup, tavsiyeleri dikkate alarak geride bırakacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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