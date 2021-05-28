Bursa'da 1-3 Haziran'da "Sokak Sanatçıları Festivali" düzenlenecek
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Bursa'da 1-3 Haziran'da "Sokak Sanatçıları Festivali" düzenlenecek

Bursa'da 1-3 Haziran'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali" 1 Haziran'da başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali" 1 Haziran'da başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı cadde ve sokaklarında sanatlarını sürdürürken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan müzisyenler, "Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı" projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuştu.

Bu projeyle bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sokak Sanatçıları Festivali'ni düzenliyor.

Kentte 1-3 Haziran'da düzenlenecek festivalde, Kovid-19 salgını koşulları göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemler alındı.

Festival, 1 Haziran Salı günü saat 14.00'te açılış kortejiyle başlayacak. Festival kapsamında 1 ve 2 Haziran'da şehrin 10 farklı noktasında performanslarını sergileyecek sanatçılar, 3 Haziran'da dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici'nin final konseri eşliğinde müzikseverlerle buluşacak.

Sokak sanatçılarının performansıyla başlayacak final konserinde konuk sanatçı Moscovici, ekibi ve Orkestra Şube Müdürlüğünden sanatçılarla sahne alacak. Türk müziğine ait parçaları kendine has yorumuyla sergileyecek Moscovici'nin konseri, tüm müzisyenlerin eşlik edeceği bir eserle tamamlanacak.

Final konseri 3 Haziran saat 18.00'de Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek. Final konserinin biletlerine ise "http://market.bursakultur.com" internet adresi, TKM veya konser günü Açık Hava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Herkes için her yerde kültür ve sanat" mottosuyla çalıştıklarını, Sokak Sanatçıları Festivali'nin de bu prensip doğrultusunda hazırlandığını bildirdi.

Kısa süre önce devreye aldıkları "Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı" projesinin hem vatandaşlardan hem de sokak müzisyenlerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Aktaş, "Bu çalışmayı Sokak Sanatçıları Festivali'ne dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi bu coşkuyu tüm Bursalılarla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her bir bireye hizmet vermenin derdindeyiz. Projeye katılan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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