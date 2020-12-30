Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:08
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğraflarını seçen Şen, "spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" adlı karesinden yana kullandı.

Şen, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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