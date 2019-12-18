Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'den cezaevlerinde inceleme

18.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:08

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Başsavcı Vekili Hasan Yalçın ile E Tipi Kapalı ve H Tipi Ceza İnfaz Kurumları'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde, cezaevlerinin fiziki koşulları ile iş yurtları atölyelerini inceleyen Şen, atölyeler hakkında bilgi aldı.

Başsavcı Şen, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, cezaevlerinin ıslah edici özelliğine dikkati çekti.

Hükümlünün cezaevinden hem cezasını çekmiş hem de rehabilite olarak çıkması gerektiğini vurgulayan Şen, bundan dolayı iş yurtları atölyelerine büyük önem verdiklerini aktardı.

Şen, hükümlülerin zanaat öğrenerek ve hatta eğitimlerini, belgelerini alarak çıkmalarını sağladıklarına değinerek, "Mevcut durumda E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'muzda konfeksiyon, fırın, tekstil, tarım gibi 21 ayrı iş kolunda 330 hükümlü çalışmakta olup, net karımız 4 milyon 885 bin liradır. H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'muzun yine geçen yılki net karı 4 milyon 776 bin liradır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA