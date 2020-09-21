Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından "satırlı kavga"ya ilişkin açıklama
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından "satırlı kavga"ya ilişkin açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte geçen ay yaşanan ve kesici aletlerin kullanıldığı yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından
21.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:46

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte geçen ay yaşanan ve kesici aletlerin kullanıldığı yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bursa'da satırlı dehşet" başlığıyla yayımlanan haberler ve yorumlarda yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bursa ili Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan müşteki A.Y. ile şüpheli G.B. arasında yaşanan kavgada, şüphelinin müştekiyi kesici aletle yaraladığı tespit edilmiş olup şüpheli 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklamaya sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

İddiaya göre, 29 Temmuz'da E.K. (16), arkadaşı K.B. (16) tarafından tabancayla boğazından vurulmuş, 5 Ağustos'ta arkadaşı E.K'yi hastanede ziyaret eden A.Y. (17) ise K.B'nin amcası G.B. tarafından darbedilerek satırla yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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