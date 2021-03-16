Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan açıklaması
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan açıklaması

16.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:52
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan açıklaması

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Sosyal medyada PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin çıkan haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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