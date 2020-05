BURSA Çobanın kendine has üslubuyla anlattığı video, ilgi gördü Çobanın kendine has üslubuyla anlattığı video, ilgi gördüBursa'nın Karacabey ilçesinde çobanlık yapan Yakup Sav'ın kuşlardan kendine has üslubuyla bahsettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.

Çobanın kendine has üslubuyla anlattığı video, ilgi gördü Bursa'nın Karacabey ilçesinde çobanlık yapan Yakup Sav'ın kuşlardan kendine has üslubuyla bahsettiği video, sosyal medyada ilgi gördü. Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde çobanlık yapan Yakup Sav, yaban hayata dair yapılan sohbette gözlemlerini paylaştı. Çoban Sav'ın kuşları kendine has üslubu ile anlatması ve o anlarda yaşadığı heyecanın yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. On binlerce etkileşim alan video, 100 bin izlemeyi de aştı. Vatandaşlar ise, çoban Sav'ın doğa sevgisine hayran kaldıklarını dile getirdi. Kaynak: DHA