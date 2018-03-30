Bursa Çiftlik Bekçisi, Korktuğu Kangal Köpeğini Av Tüfeğiyle Öldürdü Hd

Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü (2)

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Bursa'daki çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.'nin, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Henüz 2 yaşında olan köpeğinin vurulmasının ardından şok yaşadığını söyleyen Ali Çelik, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuk mücadelesini soruna kadar sürdüreceğim" dedi.