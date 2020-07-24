BURSA CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsun
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BURSA CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsun

CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsunBURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, 'İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir.

24.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:12

CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsun

BURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, 'İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, dün Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Alinur Aktaş, 'Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılması, ilk cuma namazı ile taçlanmış olacak. Bu olumlu gelişmenin hem Türkiye hem de İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

'İZNİK AYASOFYA CAMİ, MÜZE OLSUN'

Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Cami'nin tekrar müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Aydilli konuşmasında şunları söyledi:

"İznik konsülünün toplandığı çok değerli bir mekan olan İznik Ayasofya Camii ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkarılan Ayasofya açılıyorsa, İznik Ayasofya küçük bir yer. İznik turizmini canlandırmak için tekrar müze olmalı.?

BURSA CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsun

Kaynak: DHA

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