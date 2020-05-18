BURSA Cezaevinden izinli çıkan ehliyetsiz sürücü, kovalamacada yakalandı Cezaevinden izinli çıkan ehliyetsiz sürücü, kovalamacada yakalandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekiplerince kovalamacayla yakalanan cezaevinden izinli çıkan otomobilin sürücüsü Münür Ç.'ye (25) ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağını çiğnediği gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

Cezaevinden izinli çıkan ehliyetsiz sürücü, kovalamacada yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekiplerince kovalamacayla yakalanan cezaevinden izinli çıkan otomobilin sürücüsü Münür Ç.'ye (25) ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağını çiğnediği gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde, Metal Sanayi bölgesinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 CFR 01 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak yoluna devam eden sürücüyü takip eden ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Münür Ç., polis ekiplerine verdiği ifadede otomobilini tamir için getirdiğini belirtti. Ancak ekipler, tamircilerin de yasak kapsamında kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kimlik kontrolü de yapılan Münür Ç.'nin, Bursa Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 8 bin TL ceza kesildi. Otomobil otoparka çekilirken, sürücü ise yaya olarak eve döndü.

Kaynak: DHA