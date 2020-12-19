Bursa cezaevi Yenişehir'e yapılmayacak

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Bursa'da yapılması planlanan cezaevinin Yenişehir'e yapılmayacağını söyledi.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bilindiği üzere Yenişehir Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olup, ilçe yüzölçümünün neredeyse yarısı düzenli işlenen tarım arazisi statüsünde geçmektedir. Hayvancılığın da hatırı sayılır ölçüde geliştiği ilçe nüfusunun yüzde 90 kadarı tarım ve hayvancılıkla meşguldür. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Karaköy Mahallesinde bulunan 158 ada, 1 parsele kayıtlı 77 bin 235 metrekare ve 159 ada, 1 parselde 378 bin 206 metrekare toplamda 455 bin 441 metrekare yüzölçümlü alan üzerine ceza infaz kurumu yapılacağı yönündeki detayları Yenişehir MHP, AK Parti ilçe teşkilatı, muhtarlar ve STK'larla stişarelerde bulunduk. Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşme sağlanarak mesele hafta sonuna varmadan Yenişehir halkımızın isteği doğrultusunda nihayete erdirildi. Bursa'da yapılması planlanan cezaevi Yenişehir'e yapılmayacak." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı