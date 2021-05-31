Bursa çevre otoyolunda bakım çalışması yapılacak

Bursa çevre otoyolunun bazı kesimlerinde 29 Haziran'a kadar onarım çalışmasının yapılacağı bildirildi.

Bursa çevre otoyolunun bazı kesimlerinde 29 Haziran'a kadar onarım çalışmasının yapılacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünce Bursa çevre otoyolundaki Yalova ve Yenişehir kavşakları ile Samanlı bağlantı yolunda "Üstyapı tabakasının iyileştirmesi ve onarım işi"nin yapımına başlandı.

Çalışmalardan dolayı yolun 7 ve 15. kilometreleri arası İzmir-Ankara istikameti 29 Haziran'a kadar trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca