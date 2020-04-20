BURSA Çeşme başındaki kediye eliyle su içirdi Çeşme başındaki kediye eliyle su içirdiBURSA'da, çeşme başında bekleyen kediye eliyle su içiren Züriye Altan (22) görenler tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çeşme başındaki kediye eliyle su içirdi

BURSA'da, çeşme başında bekleyen kediye eliyle su içiren Züriye Altan (22) görenler tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İnegöl İlçesi'ndeki Osmaniye Mahallesi'nde, saat 01.30 sıralarında sokakta yürüyen Züriye Altan, çeşmenin başında musluğun kapalı olması nedeniyle su bekleyen kediyi fark etti. İlk başta sokak kedisinin su içebilmesi için çeşmeyi açık bırakan Altan, kedinin düzgün bir şekilde su içemediğini anlayınca eline doldurduğu su ile kediye su içirdi. Sokağa çıkma yasaklarının ve sosyal mesafenin olduğu bu günlerde sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak gerektiğini belirten Altan, 'Benim de evimde kedim var. Sokakta yaşayan kedinin çeşme başında beklediğini görünce dayanamadım, elimle su verdim" dedi.

Kaynak: DHA