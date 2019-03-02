Bursa Çavuşoğlu 17 Ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması İçin Müzakere Ediyoruz

Çavuşoğlu 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması için müzakere ediyoruz (2)

'MUĞLA'YA GİTTİM BİR TÜRK OLARAK UTANDIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndan halka seslendi. Burada yapılan mahalle mitingine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Partili milletvelilileri katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti. Dün Eskişehir'de olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 'Oradaki insanlar yanıp tutuşuyorlar. Neden bir Bursa, Kayseri ve ya Konya olmayalım. Geçen hafta Muğla ve Aydın'daydım. Diyorlar ki neden burası Antalya gibi olmasın. İzmir, Dünya'nın en güzel şehirlerinden birisi. Ama malesefki Dünya'nın en geri kalmış belediyesi haline gelmiş durumda. Muğla'ya gittim bir Türk olarak utandım. Her yer çöp, sular kesiliyor, pis sular denize dökülüyor. Aydın'da çeşmeden tuzlu su akıyor. Buraları bana 1994 yılı öncesinde ki İstanbul'u hatırlattı. Hangi çağda yaşıyoruz' dedi.

'CHP ASALAKLARIN PARTİSİDİR'

Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle Millet İttifakı'nın milletin ortak aklı olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Millet İttifakıTürkiye'nin bekası için kurulmuştur. Bu ittifakın içinde vatanseverler vardır. Seçime kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Karşıda da bir ittifak var. CHP, İP ve HDP var. Bu ittifakın içinde olan HDP kimin güdümünde Kandil'in ve PKK'nın güdümünde değil mi Meclis'te yüzlerine söyledim. Siz PKK'nın kuklasısınız. Peki PKK bu koalisyonun içinde değil mi DHKP-C yok mu, FETÖ yok mu Hepsi var. Zillet ittifakının içinde olan biri bana sitem etti. Onlara terörist diyormuşum. Bu ittifakın içinde ne kadar terör örgütü varsa, Türkiye'yi bölmek isteyen varsa hepsi bu ittifakın içinde. Kürdistan'da kazanacağız Batı'da yıkacağız diyorlar. Bunları İP'nin yanında CHP'nin yanında söylüyorlar. Bizim ittifakımız içinde 80 milyon vardır, Çanakkale geçilmez diyen vardır, urtuluş savaşında olanlar vardır, Osmanlı'nın evlatları vardır. Bizim ayrımız gayrımız yok, biz terör örgütlerine karşıyız. Altını çizerek söylüyorum CHP marjinalleşen bir partidir. Tıpkı Avrupadaki partiler gibi. CHP'nin içinde terörist cenazesine gidenler var. CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. Sen önce kendi içini temizle. Nerde kaldı Atatürk'ün partisi Bunlar Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Türkiye'yi güzelleştirmek isteyenler buradadır, liderleri de Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Sizler bozkurt işareti yapıyorsunuz bundan rahatsız olanlar var. Avusturya'da bozkurt ve rabia işaretini yasaklamaya kalkıyorlar. Avusturya'ya geldiğim zaman bir elimde bozkurt bir elimde rabia işareti ile gireceğim dedi

Çavuşoğlu, parkın içinde bulunan Osmangazi Belediyesi Emek Bilgi Evi'nin açılışını yaptı.

Görüntü Bilgisi

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-Çavuşoğlu'nun konuşması

-Miting alanından görüntüler

-Detaylar

Haber Muammer İRTEM - Kamera Berktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA