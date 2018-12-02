Bursa 'Canlı Heykel' Gösterisi Şaşırttı

Bursa'da 'canlı heykel' gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, yoğun ilgiyle karşılaştı. İnsanların kendisini gerçek bir heykel sandıklarını, hareket edince ise çok şaşırdıklarını belirten sanatçı, "Gösteri yaptığımı bilmeyenler, hareket ettiğimi görünce çok şaşırıyor" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde 'canlı heykel' gösterisi düzenleyen sanatçı Murat Hoş, vatandaşın meraklı bakışları arasında bir donup kaldı, bir hareket etti. Murat Hoş, heykel gibi hareketsiz dururken yakınına para atıldığnda hareket edip yine duruyor ve her para atılışında anı şekilde hareket edip, tekrar hareketsiz kalıyor. Trabzon'dan geldiğini ve daha önce birçok şehirde gösteriler düzenlediğini belirten Hoş, Bursa'da gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi. Hoş, "Daha önce Antalya, İzmir, Ankara gibi birçok şehirde gösteriler düzenledim. Beni ilk kez izleyenler çok şaşırıyor. Çok gerçekçi olduğumu söylüyorlar. Bursa'da da ilgi kesinlikle çok güzel. Burada çok güzel tepkiler aldım. Kalabalık da bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Gösterilerinde hava durumunun kendisini zorladığını, bu yüzden de belirli sürelerle gösteri sunduğunu ifade eden sanatçı, "Günde 3-4 saat gösteri düzenliyorum. Hava durumu çok etkiliyor. Bir de bugün hava rüzgarlı. Şu an makyajımı yeni tazeledim, ama yine de gözyaşına maruz kalıyorum. Mesleğin yorucu tarafları var, ama halkın ilgisi güzel. Kesinlikle buna değiyor" ifadelerini kullandı.

'CANLI OLDUĞUNU ANLAMAM'

Gösteriyi izleyen Savaş Karakaya sanatçının çok gerçekçi olduğunu ve gösteri olduğunu bilmese onun gerçekten de heykel olduğunu sanacağını belirterek, "Çok güzel bir gösteri yapıyor. Arkadaşlarımla ilgiyle seyrediyoruz onu. Gösteri olduğunu bilmesen asla canlı olduğunu düşünemezdim. Nasıl bunu başarıyor hayret ediyorum" ifadelerini kullandı.