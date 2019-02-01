Bursa Camı Kırıp Markete Giren Çift, Yazar Kasayı Alarak Çıktı
Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)TUTUKLANDILARBursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve O. ile eşi Şükrettin O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)
TUTUKLANDILAR
Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve O. ile eşi Şükrettin O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi.
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Haber-Kamera Yavuz YILMAZ İnegöl-BURSA,(DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA