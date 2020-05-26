BURSA Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı
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BURSA Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındıBursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

26.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:20

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Hatice- Ataullah V. çiftinin çocuğu Kadir, bayram temizliği için kullanıldıktan sonra odada unutulan şişenin içindeki çamaşır suyunu içti. Bu sırada çocuğunu gören Hatice V., yanına koşup, şişeyi elinden aldı. Bir süre sonra fenalaşan minik Kadir için sağlık ekibi çağırıldı. Kadir V., eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

BURSA Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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