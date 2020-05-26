Bursa caddelerinde başıboş at paniği
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Bursa caddelerinde başıboş at paniği

Bursa caddelerinde başıboş at paniği Bursa'da sahibinden kurtulan at şehir merkezindeki cadde ve sokakları arşınladı Bursa'da sahibinin elinden kurutulan başıboş at, sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'nın cadde ve sokaklarını dört nala gezdi.

26.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:49

Bursa caddelerinde başıboş at paniği

Bursa'da sahibinden kurtulan at şehir merkezindeki cadde ve sokakları arşınladı

BURSA - Bursa'da sahibinin elinden kurutulan başıboş at, sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'nın cadde ve sokaklarını dört nala gezdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokak kısıtlamasında boş sokakları ve caddeleri fırsat bilen at cadde ve sokakları dört nala gezerek ter döktü. Uzun süre Altıparmak Caddesinde seyreden başıboş at sonrasında Altıparmak Mahallesi'nin ara sokaklarında tur attı. Bu sırada sokak arasında bulunan köpeklerin saldırısından son anda kurtulan at Darmstad Caddesi'nden ilerleyerek gözden kayboldu.

Birçok vatandaş evlerinin balkonundan geçen atı şaşkınlıkla izledi.

Bursa caddelerinde başıboş at paniği

Kaynak: İHA

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