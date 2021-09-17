Bursa caddeleri estetikle buluşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

17 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursa caddeleri estetikle buluşuyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Gökdere Batçığı'nı estetik bir görünüme kavuşturdu.

17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Gökdere Batçığı'nı estetik bir görünüme kavuşturdu.

Bursa'nın estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, önceden bakımını yaptığı Gökdere Batçığı'nda son olarak gökyüzü tonlarında estetik boya çalışmalarını tamamladı. Gökdere Batçığı, güneş ışığı gibi aydınlık estetik aydınlatması da yapılarak duru, ferah, aydınlık bir görünüme kavuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim Burak Yılmaz Okan Buruk
Tüm Haberler Kazım Karabekir Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Hande Erçel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa caddeleri estetikle buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:31:58. #1.12#