17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Gökdere Batçığı'nı estetik bir görünüme kavuşturdu.

Bursa'nın estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, önceden bakımını yaptığı Gökdere Batçığı'nda son olarak gökyüzü tonlarında estetik boya çalışmalarını tamamladı. Gökdere Batçığı, güneş ışığı gibi aydınlık estetik aydınlatması da yapılarak duru, ferah, aydınlık bir görünüme kavuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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