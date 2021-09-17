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Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere Bulvarı Boyacıkulluğu Köprüsü ve aynı güzergahtaki istinat duvarlarını estetik bir görünüme kavuşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere Bulvarı Boyacıkulluğu Köprüsü ve aynı güzergahtaki istinat duvarlarını estetik bir görünüme kavuşturdu.

Bursa'nın estetik bir şehir olması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Bulvarı Boyacıkulluğu köprüsünü de modern görünüme kavuşturdu. Uygulama öncesinde kötü görüntü oluşturan istinat duvarında ilk olarak bakım ve koruyucu, kendinden renkli, estetik, püskürtme sıva kaplaması yapıldı. Modern bir görünüm kazandırılan köprüde son olarak estetik aydınlatma çalışmalarıyla da bölge geceleri de şehir siluetine değer katan bir yer haline getirildi. - BURSA

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

Bursa caddeleri estetikle buluşuyor

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