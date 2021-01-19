Bursa buz kesti, güvercin donarak telef oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle bir güvercin donarak telef oldu.

İnegöl ilçesinde, dün akşam saatlerinde hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düştü. Düşen sıcaklık nedeniyle yollarda buzlanma oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Soğuk hava hayvanları da etkiledi. Sabah saatlerinde evinden çıkan İbrahim Mikailoğlu (41), kapının önünde donmuş halde telef olmuş bir güvercin buldu. Mikailoğlu, "Sabah evimden çıktım. İşe giderken, kapının önünde donarak ölmüş bir kuş gördüm. Yapacak bir şey yok, çok soğuk. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. İlk defa böyle bir şey görüyorum, eksi 14 dereceleri gördük. Gerçekten çok soğuk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ