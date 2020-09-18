BURSA Büyükşehir YKS eğitimlerine hazır
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BURSA Büyükşehir YKS eğitimlerine hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSMEK marifetiyle bu yıl dijital ve yüz yüze olmak üzere iki ayrı platformda vereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

BURSA Büyükşehir YKS eğitimlerine hazır
18.09.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:24

BUSMEK'te, YKS 2021 hazırlık kurslarına başvuran lise mezunu öğrenciler için Hürriyet ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezleri'nde hazır bulunuşluk sınavı uygulandı.15-16 Eylül tarihlerindeki sınavlarda sabah ve öğlen olmak üzere toplam 8 oturum gerçekleştirildi. YKS hazırlık kursları başlamadan önce, hazır bulunuşluk sınavı ile öğrencilerin hangi seviyede başladıklarını tespit edildi. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde temel kazanımların ne kadar hatırlandığı, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır oldukları ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılması hedeflendi. Sınavın sonuçlarına göre öğrenciler, yüz yüze ve dijital eğitim olmak üzere 2 ayrı platforma yerleştirilecek.

Sınavda maske, mesafe ve temizlik kuralları da unutulmadı. Sınavdan önce bütün sınıflar dezenfekte edildi. Her öğrencinin ateşi ölçüldü, birçok noktaya ayrıca el dezenfektanları yerleştirildi. Ayrıca sınav esnasında sosyal mesafe gözetilerek, öğrenciler arasında gerekli uzaklık sağlanacak şekilde oturumlar sağlandı.

Sınavların sonuçlanmasının ardından öğrencilere SMS gönderilecek ve dersler 22 Eylül'de yüz yüze ve dijital eğitim olarak başlayacak.

Kaynak: Bültenler

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