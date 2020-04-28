Bursa Büyükşehir’in yardım eli sınırları aştı Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor. Kaynak: Dunya.com