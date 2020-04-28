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Bursa Büyükşehir’in yardım eli sınırları aştı

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor.

Bursa Büyükşehir’in yardım eli sınırları aştı
28.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:34

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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