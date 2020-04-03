Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor
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Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Yerel

Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor

Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor Yerel seçimlerin ardından Bursa'da 1 yılı geride bırakan Cumhur İttifakının Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında telekonferans aracılığıyla bir araya gelip, özellikle korona virüsüne karşı yerel...

03.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:04
Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor

Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor

BURSA - Yerel seçimlerin ardından Bursa'da 1 yılı geride bırakan Cumhur İttifakının Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında telekonferans aracılığıyla bir araya gelip, özellikle korona virüsüne karşı yerel yönetimlerde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, özellikle bu süreçte hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için sosyal yardım ağının genişletilmesi fikri benimsendi.

Çin'de ortaya çıkıp, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgını doğal olarak Bursa'da da belediye başkanlarının neredeyse tek gündem maddesi oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da başkanlık makamından telekonferansla yapılan görüşmede Cumhur İttifakının ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Gökay Bilir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da hazır bulurdu.

İnancımızda yeise yer yok

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda hem bu süreçte Büyükşehir olarak yaptıkları çalışmaları anlattı hem de ilçelerde yapılan faaliyetleri bizzat belediye başkanlarından dinledi. İnsanlığın, tarihi boyunca farklı zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Başkan Aktaş. "Bizler inanan insanlarız. Bizim inancımızda yeise yer yoktur. Bizim inancımıza göre, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak birlik olma günüdür" dedi.

Yardım ağını genişletelim

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı rakamları paylaşan Başkan Aktaş, Bursa olarak ortalamanın altında olduklarını bu sayıyı minimum seviyede tutmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü kaydetti. Özellikle sosyal yardımlar konusunda ilçe belediye başkanlarına hatırlatmada bulunan Başkan Aktaş, "Bursa genelinde kaymakamlıklardan düzenli olarak yardım alan 12-13 bin kişi var. Bu listeleri alıp, aynı kişilere tekrar tekrar yardım yapmanın anlamı yok. Çünkü bu süreçte genelge ile kapanan iş yerleri oldu. Berber çıkağı, lokantada kalfa gibi. Adamlar zaten 500-700 lire ayıkla çalışıyor. Şimdi hepsi işsiz. veya adamın aylık 5 bin lira geliri de olabilir ama dükkanını kapattı şuan hiçbir gerini yok. Bizim bu kişilere ulaşmamız ve çıtayı biraz daha yükselterek bu kişilere dokunmamız lazım" dedi.

Ciddiye almayanlar var

Bursa'nın genel anlamda 'evde kal' çağrılarına uyduğunu ancak bazı ilçelerde bu çağrıların ihmal edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Tabii öncelikle 60 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlara odaklandık ve bu grupla ilgili bir sorun yok. Ama son zamanlarda özellikle gençlerin durumu ciddiye almayıp, dışarılarda olduğunu gözlemliyoruz. Bu işin şakası olmadığını anlamak için İspanya ve İtalya bizim için çok iyi örnek. Tüm ilçelerimizde halkımızın evde kalmasını sağlamak adına gerekirse anons yapmalı veya ekipler dolaştırmalıyız" diye konuştu.

Toplantıda tüm ilçe belediye başkanları da ilçelerinde 'Covid 19' salgınının önüne geçmek için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor

Kaynak: İHA

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Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor
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