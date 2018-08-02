BURSA Büyükşehir'den Mudanya'ya Dev Yatırım

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın '17 ilçesiyle' birlikte geleceğe sağlıklı şekilde taşınması yönünde gerçekleştirdiği yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Mudanya'da sahillerin daha temiz olması ve denize güvenle girilebilmesi yönünde yaptırılan, katı atıkların deniz suyundan arındırılmasını sağlayacak dev atıksu arıtma tesislerinde inşaat çalışmaları tamamlandı ve deneme üretimi start aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'her yönüyle sağlıklı bir kent oluşturma' çabaları sonucunda planlanan Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri, açılış için gün saymaya başladı. Hizmete girdiğinde ilçeye büyük artı değer sağlayacak tesisin, bu ay içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tesislerin hizmete alınmasıyla birlikte Mudanya'da artık gönül rahatlığıyla denize girilebileceğini söyledi. Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri'nin aktif yatırım büyüklüğünün 16 milyon 600 bin TL olduğunu belirten Başkan Aktaş, tesiste günlük 21 bin 850 metreküplük su arıtma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı. Deneme çalışmalarına alınan tesisin 'kesin olarak' Ağustos ayı içerisinde hizmete gireceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Mudanya Atıksu Arıtma Tesislerimiz, Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde oluşturuldu. Kapasite artışına yönelik tasarlanan tesis, Mudanya sahillerinin daha temiz olmasını ve vatandaşlarımızın güvenle denize girebilmesini sağlayacaktır" dedi.