Bursa Büyükşehir'den kırsala değer katan hizmetler
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Bursa Büyükşehir'den kırsala değer katan hizmetler

10.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:40
Bursa Büyükşehir'den kırsala değer katan hizmetler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın Doğancı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın Doğancı Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara da aralıksız devam ediyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi'ne bağlı Doğancı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 860 metrekare alan üzerine inşa edilen iki katlı binada, düğün salonu kahvehane, işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve tuvaletlerin yanı sıra 181 metrekare alanlı teras bulunuyor.

Yatırımlar devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara önem verdiklerini söyledi. En ücra mahalle için bile ulaşım ve altyapı yatırımlarından azla taviz verilmediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun yanında imkanlarımız ölçüsünde gerek muhtarlarımızdan gerekse de bölge halkından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa ilçemizin Doğancı Mahallesi'nde de çok amaçlı olarak kullanılabilecek bir mahalle konağı talebi vardı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burası mahalle halkının özel günlerine ev sahipliği yapacak ayrıcalıklı bir mekan olacak" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir'den kırsala değer katan hizmetler
Bursa Büyükşehir'den kırsala değer katan hizmetler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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