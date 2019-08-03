Bursa Büyükşehir'de toplu sözleşme sevinci

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeni, kadrolu çalışanlarla eşitlendi. 5000 kişiyi ilgilendiren sözleşmeye; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu adına da Genel Başkan Mahmut Arslan birlikte imza koydu.

Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Binted bünyesinde görevli personel, idari çalışma düzeni açısından memur ve işçi ile aynı haklara sahip oldu. İlgili sözleşme, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Binted Genel Müdürü Muhammed Sütçü ve çok sayıda personel katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kongre merkezine gelişinde Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Aktaş, toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı salona, davul-zurna ve konfetiler eşliğinde, alkışlar arasında girdi.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, verilen sözlerin gerçekleşmesi anlamına gelen sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. 15 Mart 2019 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan anlaşmadan 5000 personelin yararlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir çalışanları arasında artık ayrım kalmadığını, sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeninin kadrolu çalışanlarla eşitlendiğini ifade etti. Sözleşme kapsamında daha önce 45 olan haftalık çalışma saatlerinin 42,5 saate çekildiğini, böylece personelin her hafta 2 gün izin yapma imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Aktaş, 31 Aralık 2019 tarihinde son bulması planlanan ve 350, 250, 150 ve 100 TL olarak çalışanların hesaplarına yatırılan seyyanen ödemelerin de imzalanan sözleşme ile birlikte 2020 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı. Seyyanen yapılan ödemelerin 2020 Haziran ayından sonra da sendika indirimi olarak devam edeceğini açıklayan Başkan Aktaş, normal şartlarda sözleşme şartlarına dahil olmayan 1000 kadar güvenlik personelinin de sözleşme kapsamında aynı haklardan yararlandırıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'ya başkentlik, binlerce Allah dostuna ev sahipliği yapmış Bursa'ya hizmet etmenin Büyükşehir'de çalışan herkes için büyük onur ve gurur kaynağı olması gerektiğini ifade etti. Ulu Şehir Bursa'yı daha güzel noktalara getirmek, her bir sokağını ilmek ilmek işlemek için Büyükşehir personeli ile birlikte canla başla birlikte çalışacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu kutlu şehre hizmet etmek, bizim için asli unsur olmalı. Aldığınız farklar annenizin ak sütü gibi helal olsun. Sözleşmenin imzalanmasında büyük emeği olan Hak İş Konfederasyonu başkanımıza, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi müdürüne ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sürecin Bursamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise yaptığı konuşmada, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında varılan mutabakatın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. İmzalanan toplu sözleşmeyle kadrolu olmayan personele yönelik 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında verilen sözlerin yerine getirildiğini kaydeden Arslan, "Belediye meclisi kararını toplu sözleşmeye dönüştürerek ve bizi 2020 Mart ayına kadar mağdur etmeyecek bu çözümün mimarı, Başkan Aktaş ve ekibidir. Bursa'ya ve başkanımıza yakışan da budur" diye konuştu. Arslan, salonu dolduran sözleşmeli personele Bursa için daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hizmet İş Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz da 31 Mart seçimleri öncesinde 'Başkan Aktaş kazanırsa, akıl ve alın teri kazanır' dediğini ve imzalanan sözleşme ile birlikte bu sözlerinde haklı çıktığını ifade etti. Bursa'nın şehremini Alinur Aktaş'a dün olduğu gibi bugün ve yarın da sonuna kadar sahip çıkacaklarını kaydeden Yavuz, "Bizlere bu sevinci yaşatan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimiz için başarı ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, toplu iş sözleşmesine 'Ya Allah Bismillah' sözleriyle imza attı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, günün anısına Başkan Aktaş'a seramik tablo takdim etti.

Kaynak: İHA