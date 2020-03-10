Bursa Büyükşehir coronaya karşı teyakkuzda
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bursa Büyükşehir coronaya karşı teyakkuzda - Haber
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Bursa Büyükşehir coronaya karşı teyakkuzda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple selatin camileri, sosyal tesisler ve farklı kamu kurumlarında da ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

10.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:39
Bursa Büyükşehir coronaya karşı teyakkuzda

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de gündeminde olan corona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve mekanlara çevrildi. Corona virüsünün gündeme geldiği ilk andan itibaren konuyla ilgili gerekli tedbirleri alan ve ilk etapta her gün ortalama 400 bin kişiye hizmet veren Burulaş'a bağlı otobüsler, BursaRay, T1 ve T3 tramvay vagonları, BUDO ve BBBus'ta dezenfeksiyon çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama ağını genişletti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu binalarında da ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kararlı duruş

Demirtaş Mahallesi'ndeki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada corona virüs başta olmak üzere halk sağlığını yakından ilgilendiren ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe neden olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Allah'a hamdolsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın etkin mücadelesi sayesinde ülkemizde bugüne kadar herhangi bir sıkıntıya mahal verilmedi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Sağlık ekiplerimizle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle metroda, belediye otobüslerimizde ve halk otobüslerimizde dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında mücavir alan içinde 17 ilçede çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız bu konuyla ilgili hassasiyetlerini muhafaza etsinler. Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir coronaya karşı teyakkuzda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:17:50. #1.15#