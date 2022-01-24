Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletler Türkiye Şampiyonası'ndan 3 birincilikle döndü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen U14 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla göz doldurdu.

Altyapısından yetiştirdiği sporcularla Bursa'nın yüzünü güldürmeyi sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, İstanbul'da 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda da başarılarına yenilerini ekledi. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan şampiyonada 600'ün üzerinde atlet dereceye girme mücadelesi verirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 beşincilik elde etti. 2009 doğumlu atletler ve 2010-2011 doğumlu atletlerin 2 günlük mücadelesi sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün altyapısından yetişen Ceylin Akgül, uzun atlamada 1.41'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda kulüp altyapısından yetişen bir başka sporcu Nagehan Sümer yüksek atlamada 1.49'luk derecesiyle zirvede yer alırken, Başak Özgür 2009 doğumlu kızlar yüksek atlamada 1.41'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Nagehan Sümer ve Fatma Can'ın da Türkiye beşincisi olduğu şampiyonayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3 birincilik, 2 beşincilikle tamamladı. - BURSA