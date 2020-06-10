Bursa Büyükşehir Belediyespor smaçör Anıl Tokat'ı transfer etti Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Milas Belediyespor'da forma giyen smaçör Anıl Tokat ile sözleşme imzaladı.

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Milas Belediyespor'da forma giyen smaçör Anıl Tokat ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç'ın ardından smaçör Anıl Tokat'ı kadrosuna kattı.

Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş ve İnegöl Belediyespor formalarını da giydi.

Kaynak: AA