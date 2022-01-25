Bursa Büyükşehir Belediyespor Kayak-Snowboard Kampları'nda ilk dönem tamamlandı - Haberler Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kayak-Snowboard Kampları'nda ilk dönem tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kayak-Snowboard Kampları'nda ilk dönem tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Büyükşehir Belediyespor tarafından çocukların hem kayak sporuyla buluşabilmesi hem de tatil döneminde keyifli zaman geçirme imkanı bulması için düzenlediği Kayak-Snowboard Kampı'nda ilk dönem sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde Büyükşehir Belediyespor tarafından çocukların hem kayak sporuyla buluşabilmesi hem de tatil döneminde keyifli zaman geçirme imkanı bulması için düzenlediği Kayak-Snowboard Kampı'nda ilk dönem sona erdi. 4'er günlük 4 dönem halinde düzenlenecek Kayak-Snowboard Kampı'nda 7-16 yaş arasındaki çocuklar eğitim alırken, öğrenciler tatil döneminde kayak sporuyla buluşma imkanı buldular. İlk dönem çalışmalarının tamamlanmasının ardından çocuklar sertifikalarını almanın mutluluğunu da yaşadılar. Kayak-Snowboard Kampı'nda ikinci dönem çalışmaları da başlarken, üçüncü dönem 28-31 Ocak 2022 ve dördüncü dönem ise 31 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayak-Snowboard Kampı kayıtları Hüdavendigar Kent Parkı'nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Binası'nda yapılacak. Kayak-Snowboard Kampı hakkında detaylı bilgiye ise www.bursabbspor.com veya 0 (224) 7161562 numaralı telefondan ulaşabilecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kayak-Snowboard Kampları'nda ilk dönem tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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