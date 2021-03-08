Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı'ndan büyük başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları'nda tarih yazdı. Bursa ekibi, 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 20 madalya toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da gerçekleşti. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 145 sporcunun katıldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, büyük bir başarıya imza attı. 13 ilden 29 kulüp ve 145 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmada Bursa ekibinin sporcuları, 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Toplamda 20 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor kanocuları, adeta kürsüden inmedi.

Başarılı sporcular kürseye çıktı

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları'nda büyük bayanlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Tuğçe Taylak, C1 1000 metre ve C1 500 metrede birinci, C1 200 metrede ise ikinci oldu. Bursa ekibinden Bedirhan Çıktay genç erkekler kategorisinde, C1 1000 metre ve 500 metrede zirvenin sahibi olurken, C1 200 metrede üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediyespor'dan Emircan Ayaklı genç erkekler K1 500 metre ve 200 metrede birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, K1 1000 metrede gümüş madalya kazandı. Organizasyonda yeşil beyazlı ekipten Alper Akbulut genç erkekler K1 500 metrede birinci olurken, K1 200 metrede gümüş madalya kazanmayı bildi. Büyükşehir Belediyesporlu Kardelen Yaranç ise yıldız bayanlar 1000, 500 ve 200 metrede tüm rakiplerini geride bırakmayı başarırken, Simge Kaya da yıldız bayanlar 200 metrede altın madalya, K1 500 metrede gümüş, K1 1000 metrede de bronz madalyanın sahibi oldu. Adana'daki seçmelerde ayrıca Büyükşehir Belediyesporlu Şevval Kervan, yıldız bayanlar 500 ve 200 metrede gümüş madalya kazanmayı başarırken, büyük erkekler C1 1000 metrede Melih Uslu üçüncülük elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı