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Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde şampiyon

KADINLAR Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen sezonu birinci olarak tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde şampiyon
23.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:25

KADINLAR Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen sezonu birinci olarak tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu pandemi sebebiyle ligleri tescil ettiğini açıkladı. Federasyonun internet sitesinden 'Camiamıza Duyuru' başlığı altında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz; dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını süresince toplum sağlığını ön planda tutarak hareket etmiş olup, bu süre içerisinde ligler (2) defa ertelenmiştir. Ancak gelinen süreçte liglerin devam edip etmemesi noktasında bir karar verilmesi elzem olduğundan konu hakkında kulüplerimizin de görüşlerine başvurulmuş olup büyük çoğunluğu liglerin 'devam etmemesi' yönünde görüş bildirmiştir."Alınan kararlar doğrultusunda liglerde 'şampiyon' ilan edilmeyeceğini açıklayan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Avrupa kupalarına katılımın mevcut play-off sıralamasına göre olacağını duyurdu. Buna göre, play-off grubunu oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 29 puanla ilk sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi şampiyonu oldu.GENÇLER DE BİRİNCİ BİTİRDİMasa tenisinin Bursa Büyükşehir Belediyespor ile birlikte son dönemlerde büyük ivme kazandığını söyleyen Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, yetiştirdikleri sporcularla çıtayı daha yukarı taşıyacaklarını belirtti. Asıl hedeflerinin ülke sporuna sporcular kazandırmak olduğunun altını çizen Dinçer, "Masa tenisi takımımız federasyonun ligleri tescil etmesiyle Süper Lig'i birinci sırada tamamladı. Keşke salgın ve pandemi gündemde olmasaydı da şampiyonluk kupasını Bursa'ya kazandırsaydık. Buna çok yaklaşmıştık. Yine de hak ederek ligi birinci sırada tamamladık. İnşallah önümüzdeki sezonda Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğiz. Yine altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç sporcularımızla 3'üncü Lig'de mücadele etmiştik. Onlar da tescil edilen ligi birinci sırada tamamlayarak 2'nci Lig'e yükseldiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın ve Büyükşehir Belediyemizin verdiği imkanlar doğrultusunda altyapıda ne kadar doğru işler yapmış olduğumuzu göstermiş olduk. Bu konuda branştan sorumlu yöneticimiz Metin Biberci'nin ve başantrenörümüz Ersin Sunay'ın da büyük emekleri var. İnşallah bütün branşlarımızda kendi yetiştirdiğimiz sporcularla başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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