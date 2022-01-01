Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçı ertelendi
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanması planlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçının, sarı-kırmızılı oyuncularda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanması planlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray maçının, sarı-kırmızılı oyuncularda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan karşılaşmanın Galatasaray'da çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Testleri pozitif çıkan sporculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA / Sinan Balcıkoca - Spor Haberleri
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