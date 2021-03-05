Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişi daha Kovid-19'a yakalandı
05.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:36
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda 7 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün yapılan testlerle 7 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Voleybol branşımızda, oyuncu ve staff ekibi olarak toplam 16 kişinin PCR testlerinin pozitif çıkması sonucunda, tüm takımımız karantina altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz